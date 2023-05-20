Минниханов на форуме религиозных деятелей: У нас две опоры – ислам и татарский язык

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями с XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, который проходит в «Казань Экспо». Он отметил важность обучения молодежи татарскому языку и сохранения татарской языковой среды в семье, назвав родной язык одной из опор татарского народа.

«Работаем на Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей, – написал он в своем телеграм-канале. – Важнейшие направления нашей работы – обучение молодежи татарскому языку и сохранение татарской языковой среды в семье. У нашего народа две опоры – Ислам и татарский язык. Без них у татар не будет и будущего. Язык и традиции в семье всегда передавались от старшего к младшему. Нам всем нужно продолжать эту работу».

Напомним, что ранее на пленарном заседании форума выступил председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он призвал создать общероссийскую экспертную организацию, которая будет заниматься анализом и оценкой религиозной литературы.