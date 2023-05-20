Камиль Самигуллин: Для оценки религиозной литературы необходима экспертная организация

Председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, выступая на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, заявил о необходимости создания общероссийской организации, которая будет заниматься анализом и оценкой религиозной литературы.

Пленарное заседание форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» можно смотреть онлайн.

«Один из переводов „Сахих аль-Бухари“ был запрещен, что вызвало большой резонанс в обществе. Этот вопрос, как вы уже знаете, был решен положительно. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что похожие ситуации не возникнут в будущем? Из этого случая российские мусульмане должны сделать для себя правильные выводы, это, несомненно, должно стать для нас уроком», — заявил муфтий.

«Суть проблемы не в том, что суды выносят несправедливые решения. Проблема заключается в том, что на мусульманские книги вместо религиозно-научного анализа проводится психолого-лингвистический анализ. Экстремистскими тексты книг признают на его основе. То есть, в России экспертизу религиозной литературе проводят специалисты, которые не имеют должной подготовки. В то же время, если бы книга еще до издания проходила через мусульманскую религиозную экспертизу, многие вопросы решались бы сами собой», — считает Камиль хазрат.

Чтобы проблема не повторилась, он посоветовал татарских религиозным деятелям писать и издавать книги на татарском языке. «Религиозная литература на татарском языке еще не запрещалась. Во-вторых, несомненно, для проверки и оценки религиозной литературы необходима общероссийская экспертная организация. Она могла бы помочь решать судьбу мусульманских изданий как до суда, так и в ходе судебного разбирательства», — обратился к участникам форума муфтий РТ.

Камиль Самигуллин подчеркнул, что экспертный совет позволит актуальные вопросы решать не поодиночке, а едиными усилиями. «Сейчас вот встала проблема судебного запрета религиозной литературы. Среди хазратов, к сожалению, есть те, кто против создания общероссийской экспертной организации, считая, что это откроет возможность цензуре. Поэтому в данном вопросе я готов вам предложить сотрудничество муфтията Татарстана и издательского дома „Хузур“», — заявил спикер.

«У Духовного управления мусульман есть положительный опыт — у нас работает экспертный совет, он проверяет книги еще до того, как они будут опубликованы, это своеобразная страховка издания от его запрета в будущем. Еще один опыт — фундаментальные издания выпускать в сотрудничестве с другими муфтиятами. Перевод фундаментальных изданий на разные языки — это большая ответственность перед Аллахом. К этой работе надо браться с разными специалистами и выполнить ее аккуратно», — заключил Камиль Самигуллин.