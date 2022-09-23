Минниханов на Бассейновом совете обсудил, как многоводной РТ сохранить и оздоровить Волгу

Проекты, реализующиеся в Татарстане для сохранения и оздоровления Волги, обсудили сегодня участники XXVIII заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. В обсуждении принял участие Президент республики Рустам Минниханов.

«Вопрос воды — один из приоритетных на будущее. Это стратегически важный ресурс — и для водоснабжения, и как энергоситель, и как транспорт для обеспечения деятельности различных отраслей экономики», — подчеркнул руководитель РТ.

Он отметил, что Татарстан входит в число наиболее многоводных регионов ПФО: 6,4% территории республики покрыто водой, здесь насчитывается 36 тыс. различных водоемов. «Это то богатство, которое нам несомненно нужно беречь и сохранять», — уверен Рустам Минниханов.

В работе совета сегодня приняли участие представители Волгоградской и Астраханской областей. Вместе с коллегами из Татарстана они обсудили крупнейшие программы, реализующиеся в РТ для оздоровления Волги. Это, к примеру, демонтаж затопленных нефтепроводов Озерного месторождения, ликвидация иловых полей биологических очистных сооружений Казани, подъем затопленных судов в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ и ряд других проектов. Работы проводятся по федеральным проектам «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», входящим в национальный проект «Экология».

Подробнее о том, какие изменения ожидают Волгу и другие водоемы Татарстана в ближайшие годы — в материале «В интересах судоходства»: уровень Камы предлагают поднять для коридора «Север — Юг».