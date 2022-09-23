«В интересах судоходства»: уровень Камы предлагают поднять для коридора «Север – Юг»

Тему оздоровления Волги обсудили сегодня на заседании Бассейнового совета в Казани. Одним из крупнейших проектов программы станет демонтаж затопленных нефтепроводов Озерного месторождения – он начнется уже в этом году. Что еще предстоит сделать в рамках программы – в репортаже «Татар-информа».

На заседании Бассейнового совета в Казани обсудили вопросы оздоровления Волги Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан – один их самых многоводных регионов в ПФО

«Вопрос воды – один из приоритетных на будущее. Это стратегически важный ресурс – и для водоснабжения, и как энергоситель, и как транспорт для обеспечения деятельности различных отраслей экономики. Республика Татарстан – один их самых многоводных регионов в Приволжском федеральном округе: 6,4% нашей территории покрыто водой, у нас 36 тысяч водных объектов. Это то богатство, которое нам несомненно нужно беречь и сохранять», – заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая сегодня XXVIII заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа.

Ключевыми темами мероприятия, собравшего в Казани гостей из Волгоградской и Астраханской области, стали включенные в национальный проект «Экология» федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является одним из самых промышленно развитых в России регионов. По итогам прошлого года здесь было добыто 37 млн тонн нефти, а переработано 22 млн тонн, объем промышленной продукции превысил 4 трлн рублей, а инвестиций – 680 млрд рублей. «У нас продолжается реализация крупных проектов промышленной направленности. С ростом экономической активности повышается и актуальность вопросов реабилитации водных объектов», – подчеркнул Президент РТ.

«6,4% нашей территории покрыто водой, у нас 36 тысяч водных объектов. Это то богатство, которое нам несомненно нужно беречь и сохранять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище потратят почти 1 млрд рублей

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков подчеркнул, что Татарстан вместе с другими субъектами, расположенными в акватории реки Волга, принимает активное участие в реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги».

Его основная цель – улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив к 2025 году объемы сброса в нее загрязненных сточных вод (из подлежащих очистке) более чем в три раза. Мероприятия реализуются во всех Приволжских регионах. Только по Татарстану до 2024 года общий объем финансирования и только по этому направлению составит порядка 18 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Из крупных проектов – запланировано строительство и реконструкция 13 очистных сооружений и ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда.

Первая часть практически выполнена: за 2019-2021 годы в Татарстане построено и реконструировано 12 очистных сооружений в 10 муниципальных образованиях.

По второй – с прошлого года, благодаря поддержке Минприроды России, в Казани началась реализация уникального проекта по ликвидации иловых полей биологических очистных сооружений города. Они находятся в водоохранной зоне вблизи Куйбышевского водохранилища и представляют собой систему карт, огражденных земляными дамбами и объединенных в каскады. За 50 лет эксплуатации очистных сооружений территория превысила лимит своих возможностей. На площади около 100 гектаров там было накоплено 4 млн кубометров илового осадка. Их доля в общем объеме сточных вод составляет 42%, они входят в топ 200 основных загрязнителей Волги. Сейчас иловые поля полностью выведены из эксплуатации и переданы на рекультивацию. Стоимость работ превышает 8 млрд рублей, заказчиком работ является ГИСУ РТ. Завершить этот мегапроект планируется к 2024 году.

Вторым крупным объектом, несущим риск возможного негативного воздействие на воды уже Нижнекамского водохранилища, являются бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти, которые оказались затоплены 30 лет назад после поднятия уровня воды и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения Татарстана, ведь это рукотворное море обеспечивает водой более 900 тыс. человек.

Стоимость работ по демонтажу этот ржавых труб составляет более 930,5 млн рублей. В августе этого года Минприроды России одобрило включение проекта в «Оздоровление Волги». Причем, по словам Шадрикова, так как республиканские власти оперативно подготовили все необходимые документы, работы по демонтажу начнутся уже в этом году, раньше запланированных сроков. Из федерального бюджета на эти цели выделят до конца 2022 года 95,3 млн рублей, в следующем году – еще 510 млн рублей. Софинансирование из регионального бюджета в 2022 и 2023 годах составит 324 млн рублей.

Александр Шадриков подчеркнул, что Татарстан принимает активное участие в реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги» Фото: president.tatarstan.ru

Границы водоохранных зон установлены только на 33% береговых линий

Кроме того, Шадриков напомнил, что вскоре в Татарстане начнется подъем затопленных судов. Еще в 2016 году исследования показали, что всего в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ их 90. Росморречфлот заканчивает проектные работы по 75 объектам.

Еще одной проблемой министр назвал диффузные стоки, на которые приходится более 50% от всего объема сточных вод. В этом направлении также под крылом министерства идут работы по резервированию земельных участков. Оба этих экологических пилота, уверен Шадриков, в дальнейшем можно будет тиражировать на всей стране.

По национальному проекту в Татарстане продолжаются и другие мероприятия. Так, за три года при поддержке Минприроды России в республике были реализованы экологические проекты на общую сумму 18,9 млрд рублей. Среди наиболее интересных министр назвал расчистку реки Мелекеска в Набережных Челнах, проект реабилитации реки Нокса в Казани и берегоукрепительные работы в Камском Устье. Кроме того, в регионе проводится капремонт гидротехнических сооружений – за четыре года было реализовано 88 мероприятий на 1,5 млрд рублей. На федеральном уровне была поддержана и инициатива Татарстана по оздоровлению и реки Кама, 300 км русла которой проходят по республике.

Продолжается и работа по установлению границ водоохранных зон, но в настоящий момент охвачена только треть от общей протяженности береговых линий. Так что сделать предстоит еще много.

В Татарстане, напомнил глава республиканского минэкологии, реализуется еще и республиканская программа модернизации биологических очистных сооружений и капитального ремонта систем водоотведения. Благо ежегодно платежи за водопользование только по республике составляют около 400 млн рублей. Растет и активность граждан и волонтеров: в мероприятиях по очистке прибрежных территорий от мусора за последние четыре года приняло участие 830 тыс. человек.

В долгосрочной перспективе нужно будет решать вопрос регулировки уровня Куйбышевского водохранилища Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подъем Нижнекамского водохранилища даст 1 кубокилометр дополнительной регулировочной емкости

Также Александр Шадриков отметил, что в условиях продолжающегося маловодья необходимо все-таки решить, наконец, вопрос с подъемом уровня Нижнекамского водохранилища – до 64 метров в Балтийской системе высот (БС). Как известно, это водохранилище изначально не было заполнено до проектной отметки в 68 метров БС, а работало при пониженной уровне – 62 метра БС. В 2001 году уровень был поднят до 63,3-63,5 метров БС, и в 2003-м Правительства Татарстана, Башкортостана и Удмуртии (до Пермского края вода может дойти только при наполнении до 68 метров) согласились на это изменение.

Подъем до новой промежуточной отметки обсуждается уже не один год, и «Татэнерго», как собственника Нижнекамской ГЭС и наиболее заинтересованную сторону в этом вопросе, вроде бы поддерживал и Минтранс РФ, которому повышение уровня водохранилища нужно «в интересах судоходства».

По словам Александра Шадрикова, такое решение позволит получить 1 кубокилометр дополнительной регулировочной емкости. А в контексте формирования нового перспективного транспортного коридора «Север – Юг» «вопрос должен стать отдельной повесткой», уверен министр. Причем все субъекты РФ, которых такой подъем затронет, должны быть заинтересованы в его решении.

По словам Президента РТ Рустама Минниханова, в долгосрочной перспективе нужно будет решать и вопрос регулировки уровня Куйбышевского водохранилища, поскольку как сейчас – «только плотинами» ГЭС – справляться с негативными последствиями маловодья будет становится все труднее. «Нужны более серьезные и комплексные решения», - уверен Президент РТ.

Также на заседании были рассмотрены вопросы улучшения прогнозирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, развития мелиорации и природного туризма, в том числе у водных объектов. По словам Рустама Минниханова, «все хотят оказаться рядом с водой или даже на воде, что не позволительно», поэтому в последнем направлении важно найти баланс – не навредить экосистемам водоемов и, одновременно, удовлетворить и растущий спрос населения на посещение мест рекреации у водных объектов.

В целом, как заявил в финале заседания руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Николай Пономарев, для координации взаимодействия и решения проблем рационального использования вод и предотвращения негативного воздействия на Нижней Волге по итогам заседания рекомендованы мероприятия: берегоукрепительные работы, строительство объектов инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, очистка и реабилитация водных объектов. В случае положительного заключения Бассейнового совета данные проекты получат возможность реализации за счет средств федерального бюджета.

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Справка

Бассейновый совет – это орган, созданный в соответствии с Водным кодексом РФ для обеспечения рационального использования и охраны водных объектов и разработки рекомендаций в области использования и охраны водных объектов, расположенных в границах бассейнового округа. В состав Нижневолжского бассейнового округа входят водные объекты бассейна реки Волги от верховий Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспийское море и территории восьми субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, Ульяновская область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Оренбургская область, Астраханская область, а также Республика Калмыкия).