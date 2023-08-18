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Минниханов: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Ульяновской областью в авиастроении
Татарстан заинтересован в развитии кооперационных связей с Ульяновской областью в сфере самолетостроения. Об этом Раис республики Рустам Минниханов заявил по итогам осмотра нескольких авиационных предприятий региона вместе с губернатором Алексеем Русских.
«Татарстан и Ульяновская область – авиастроительные регионы. У нас очень много пересечений в части авиационных производств, осуществляются взаимные поставки», – приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.
Знакомство с авиационной отраслью региона Минниханов начал с компании «ПРОМТЕХ-Ульяновск», специализирующейся на изготовлении бортовых кабельных сетей для самолетов Ил-76, ТУ-160М, распределительно-коммутационных устройств для Ту-160М, Ту-22М. Также на предприятии делают элементы интерьера отечественных самолетов, его продукция применяется в составе изделий многих авиастроительных предприятий.
После Раис РТ осмотрел крупнейший завод России по выпуску авиационной техники «ИЛ»-Авиастар, производящий транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Также завод обеспечивает обслуживание транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», выпускает более 90 единиц воздушных судов различных типов.
Кроме того, Минниханов посетил «АэроКомпозит-Ульяновск» – единственный в России производитель силовых элементов конструкций и агрегатов для авиации, создаваемых при помощи метода вакуумной инфузии.
В завершение Раис РТ подчеркнул, что Татарстан и дальше продолжит сотрудничество с авиационной отраслью Ульяновской области.
Напомним, ранее Минниханов заявил, что впечатлен модернизацией Ан-124 «Руслан» в Ульяновской области, подчеркнув, что татарстанским компаниям интересно сотрудничество с предприятиями региона.
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