Минниханов заявил, что впечатлен модернизацией Ан-124 «Руслан» в Ульяновской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на заводе «Авиастар» в Ульяновской области. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Руководитель республики оценил модернизацию знаменитого тяжелого транспортного самолета «Руслан» и производство Ил-76. Обновляемый Ан-124 он признал «впечатляющим».

«Сегодня работаем в Ульяновской области. У наших соседей много крупных предприятий, сотрудничество с которыми было бы интересно татарстанским компаниям», — подчеркнул он в подписи к фото.

Ан-124 «Руслан» был разработан еще в Советском Союзе и выпускался с 1984 года. За 20 лет — до 2004 года — было выпущено 55 таких машин.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана