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Минниханов заявил, что впечатлен модернизацией Ан-124 «Руслан» в Ульяновской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на заводе «Авиастар» в Ульяновской области. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Руководитель республики оценил модернизацию знаменитого тяжелого транспортного самолета «Руслан» и производство Ил-76. Обновляемый Ан-124 он признал «впечатляющим».
«Сегодня работаем в Ульяновской области. У наших соседей много крупных предприятий, сотрудничество с которыми было бы интересно татарстанским компаниям», — подчеркнул он в подписи к фото.
Ан-124 «Руслан» был разработан еще в Советском Союзе и выпускался с 1984 года. За 20 лет — до 2004 года — было выпущено 55 таких машин.
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
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