Минниханов: Мы заинтересованы в расширении экспорта во Вьетнам машин, вертолетов и судов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола «Татарстан – Ханой». Руководитель республики поблагодарил власти страны и города за гостеприимство и организацию комфортной работы делегации Татарстана.

Минниханов также отметил, что в составе делегации руководители министерств и ведомств, предприятий республики. «Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Важной вехой на этом пути стал XVI саммит БРИКС, который состоялся в столице Республики Татарстан – городе Казани – в октябре прошлого года», – цитирует Минниханова руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Раис РТ подчеркнул, что для Татарстана стало большой честью принять на упомянутом форуме премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

Как отметили в пресс-службе руководителя республики, товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 25%. Татарстан имеет свою историю развития взаимоотношений. Минниханов не раз посещал Вьетнам с рабочими визитами, действует соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами, вьетнамский рынок является стратегически важным направлением деятельности для «КАМАЗа», налажено сотрудничество по линии Казанского вертолетного заводы, а также в части нефтехимии.

Сегодня у Вьетнама одна из быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии. Быстрыми темпами развивается ИТ-сектор, производство микроэлектроники, страна располагает большими запасами редкоземельных элементов. По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в расширении экспортных поставок во Вьетнам разных видов продукции.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок во Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей, вертолетов и судов, автомобильных шин и компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования», – сказал он.

фото: пресс-служба Раиса РТ