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Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Утро Рустама Минниханова началось… с возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Сегодня начался рабочий визит (Раиса РТ – прим. Т-и) во Вьетнам», – говорится в сообщении.

На площади перед мавзолеем в этот момент стоят караул. Как отметила Галимова в посте, его выстраивают, когда встречают исключительно почетных гостей.

«Согласно протоколу, Рустама Минниханова провожают к мавзолею, чтобы отдать память первому президенту Северного Вьетнама», – добавила она.