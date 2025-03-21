news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 21 марта 2025 08:08

Минниханов возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Утро Рустама Минниханова началось… с возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Сегодня начался рабочий визит (Раиса РТ – прим. Т-и) во Вьетнам», – говорится в сообщении.

На площади перед мавзолеем в этот момент стоят караул. Как отметила Галимова в посте, его выстраивают, когда встречают исключительно почетных гостей.

«Согласно протоколу, Рустама Минниханова провожают к мавзолею, чтобы отдать память первому президенту Северного Вьетнама», – добавила она.

#Рустам Минниханов #вьетнам #визит #возложение цветов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

20 марта 2025
«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

20 марта 2025