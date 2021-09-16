Минниханов: Мы хотим вместе с ОАК обеспечить эффективную работу авиационного комплекса

В должности председателя совета директоров ПАО «Туполев» Президент Татарстана Рустам Минниханов обеспечит решение различных вопросов для эффективной работы предприятия. Об этом сообщил руководитель республики после своего назначения в руководство авиастроительной компании.

«Для нас авиационный завод — стратегический. Мы хотим вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией, с Ростехом, с коллегами обеспечить эффективную работу авиационного комплекса в интересах нашего российского государства. Никаких других целей и задач у нас нет», — заявил Минниханов.

«Я думаю, у нас будет контакт. И локальные вопросы в интересах предприятия, в интересах ПАО „Туполев“ будем вместе решать. Будем работать во благо авиационной промышленности России», — добавил он.

Президент Татарстана сегодня возглавил совет директоров ПАО «Туполев», решение было принято на очном заседании совета директоров путем голосования. Оно состоялось на базе Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

ПАО «Туполев» — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения бомбардировщиков-ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением госкорпорации «Ростех»).

В Казани расположен филиал «Туполева» — Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. На предприятии производятся самолеты Ту-214, завод занимается ремонтом и модернизацией для дальней авиации ВКС России бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Кроме того, с 2015 года возобновлено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160.