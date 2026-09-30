Минниханов: Мы продолжаем поддерживать Лисичанск и Рубежное

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

«С Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией! Мы продолжаем поддерживать Лисичанск и Рубежное, восстанавливать школы, больницы, инфрастуруктуру. Мирного неба, тепла и благополучия каждому дому Донбасса и Новороссии!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Башкарыла торган эш бик мөһим: бу балаларның якты киләчәге, гаиләләрнең тынычлыгы дигән сүз. Без бергә, без бердәм! Җиңү безнең якта булачак! (в переводе – „Ведется очень важная работа: это светлое будущее детей, спокойствие семей. Мы вместе, мы едины! Победа будет за нами!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Руководитель региона также выложил видео, содержащее кадры оказания помощи подшефным Татарстану городам Луганской Народной Республики.

Ранее Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев поздравил татарстанцев с Днем воссоединения с новыми регионами.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.