Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил жителей республики с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

«Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с памятной датой, ставшей символом торжества исторической справедливости и народного единства, – Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», – заявил политик.

«30 сентября 2022 года навсегда вписано в летопись нашей страны как день, когда миллионы людей, годами отстаивавшие право говорить на родном языке, чтить память предков и жить по своим традициям, обрели долгожданную защиту и уверенность в будущем. Референдумы, прошедшие на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, стали высшим проявлением народной воли. Подавляющее большинство их жителей однозначно высказались за вхождение в состав России, подтвердив неразрывную духовную и культурную связь с Отечеством», – добавил Председатель Госсовета РТ.

«Сегодня мы строим новую жизнь. Результаты прошедших выборов на исторических территориях свидетельствуют: наш народ не запугать, не разделить границами и политическими обстоятельствами. Несмотря на трудности Республика Татарстан оказывает всестороннюю помощь братским регионам: вместе восстанавливаем города, налаживаем мирную инфраструктуру, укрепляем сотрудничество в подготовке специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления. В этом наша единая судьба и общая ответственность», 0 выразил уверенность он.

«Дорогие соотечественники! В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят согласие и уверенность в завтрашнем дне. С праздником! Бәйрәм белән!» – заключил Фарид Абдулганиев.