Минниханов: Мы готовы поставлять в Таджикистан вертолеты, грузовики и продукцию халяль

фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан заинтересован в наращивании сотрудничества с Таджикистаном, а также готов обеспечить на рынке присутствие крупных предприятий РТ. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов, выступая на конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе.

По его данным, товарооборот республик за девять месяцев 2022 года достиг 23 млн долларов, увеличившись на 57%, однако показатели по-прежнему остаются низкими. «Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих татарстанских компаний. Это грузовики, вертолеты, [продукция] нефтехимической, сельхозтехники, товаров бытовой химии, продукция „халяль“ и многое другое», — перечислил руководитель РТ.

Он привел в пример ПАО «КАМАЗ», у которого есть дилер в Душанбе, успешно развивающееся сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

В заключение он присоединился к предложению Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и пригласил делегацию Таджикистана на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“ стал федеральным. Это высокое доверие и большая ответственность для нашей республики. Будем рады видеть таджикскую делегацию», — отметил он.