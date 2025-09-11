Минниханов: Мы гордимся возможностью внести вклад в укрепление связей с исламским миром

фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи поприветствовал участников заседания оргкомитета по подготовке и проведению в будущем, 2026 году программы «Казань – культурная столица исламского мира».

«Сегодня Россия активно развивает отношения с исламскими странами. И Татарстан как часть многонациональной России гордится и дорожит возможностью внести свой вклад в укрепление этих связей», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: t.me/olga_b_lyubimova

«Уверен, что мероприятия предстоящего года [«Казань – культурная столица исламского мира»] будут проведены на достойном уровне, а гости республики смогут насладиться богатой культурой и теплым гостеприимством», – выразил уверенность он.

«И, как говорят у нас в Татарстане, хәерле сәгатьтә, в добрый путь! Желаю успешной работы участникам форума», – заключил Раис РТ.

Заседание оргкомитета по программе «Казань – культурная столица исламского мира» провела министр культуры России Ольга Любимова.