Минниханов на празднике День России: «Гордимся страной, многообразием культур и традиций»

На Парад дружбы народов собрались представители более чем 30 национальностей, проживающих в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Собрались, чтобы показать всему миру наше единство»

Начался День России с Парада дружбы народов в Казанском Кремле. «Сегодня большой праздник – День России. Традиционная акция проходит на территории Казанского Кремля – Парад дружбы народов, где собрались представители более, чем 30 национальностей, проживающих в Татарстане. Мы станем свидетелями большого красочного шествия», – поделился с журналистами ожиданиями перед началом мероприятия министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он напомнил, что в Татарстане в мире и согласии проживают представители более 70 национальностей.

Ринат Садыков напомнил, что в Татарстане в мире и согласии проживают представители более 70 национальностей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники парада прошли с народными танцами и песнями от Башни Сююмбике до площади Первого мая. Большую часть движения составили активисты молодежных объединений республики. Особенно важно, что на таких мероприятиях они могут встретиться, пообщаться и подружиться, заметил в беседе с «Татар-информом» руководитель молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Многонациональная молодежь Татарстана в своих народных костюмах пришла в Кремль, чтобы пройтись парадом дружбы народов, показать всему миру, насколько мы едины, многообразны и дружны. Вся наша молодежь в хорошем настроении, знакомятся, общаются», – отметил он.

Участники парада прошли с народными танцами и песнями от Башни Сююмбике до площади Первого мая Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Огромный флаг России и вручение паспортов

В начале и конце парада представители «Движения первых» в Татарстане развернули огромный флаг России размером 30 на 22 метра. С праздником к собравшимся обратился руководитель регионального отделения организации, помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов.

Тимур Сулейманов: «Давайте всегда будем беречь друг друга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы вместе собрались в национальных костюмах на площади Первого мая, держим флаг России. Здесь – сборная команда разных молодежных движений Татарстана. Все мы – одна большая страна. Сегодня мы соединяем разные организации, движения, национальности и поколения. Давайте всегда будем беречь друг друга», – сказал он.

В начале и конце парада представители «Движения первых» в Татарстане развернули огромный флаг России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После шествия прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам нашей страны. Их передала подросткам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным татарстанцам – это важная и почетная миссия. Все мы, взрослые, искренне поздравляем вас с этим значимым событием в жизни каждого человека», – отметила она.

Лейла Фазлеева вручила паспорта юным гражданам нашей страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Паспорта вручили трем молодым людям. Один из них – Вадим Куликов, заявил, что с сегодняшнего дня он стал полноправным гражданином нашей страны и понимает, что это накладывает на него и определенную ответственность.

«Я восхищен тем, как я получил паспорт. Здесь много людей, огромный флаг, а в руки мне вручила документ вице-премьер республики. Я горжусь тем, что я являюсь гражданином России. Теперь я чувствую себя по-настоящему взрослым и могу брать на себя ответственность», – сказал юноша корреспонденту «Татар-информа».

Вместе с паспортом каждый татарстанец на празднике получил значок «Движения первых».

Жителей и гостей Татарстана поздравил Раис РТ Рустам Минниханов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В условиях давления на нашу Родину, День России приобретает особое значение»

Главной площадкой праздника стал парк «Черное озеро». Жителей и гостей Татарстана поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Вместе с ним на сцену вышли участники специальной военной операции.

«Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым и многообразием культур и традиций. Сейчас, в условиях беспрецедентного давления на нашу Родину, этот праздник приобретет еще большее значение. С нами на одной сцене стоят герои, наши земляки, защитники России», – сказал Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым и многообразием культур и традиций» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и угрозы, благодаря курсу развития Президента России Владимира Путина, с каждым днем укрепляется военно-оборонный потенциал, сохраняется устойчивость экономики, растет консолидация общества.

«Татарстан – один из опорных субъектов России. Передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежит созидательный труд татарстанцев. Мы признательны представителям всех поколений за вклад в развитие сильной России, укрепление стабильности, межнационального и межконфессионального мира и согласия», – обратился к зрителям Рустам Минниханов.

Вместе с Раисом РТ на сцену вышли участники специальной военной операции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«История “Динамо” – история России»

Минниханов также сообщил, что сегодня в парке «Черное озеро» отмечают и 100-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо» в России.

«История “Динамо” – это не только летопись триумфов, но и традиции, верность долгу, беззаветному служению Отечеству. Хочу искренне поздравить всех воспитанников, тренеров и болельщиков с вековым юбилеем спортивного общества», – сказал Раис Татарстана.

В парке «Черное озеро» сегодня отмечают и 100-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо» в России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юбилею движения в парке было посвящено много стендов. Были представлены главные кубки, выигранные татарстанскими командами, проведены мастер-классы и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами.

«История страны – история "Динамо", точнее и не скажешь. Отделить их невозможно. Благодаря тому, что мы отмечаем наш праздник вместе с Днем России, получается ещё больший масштаб. Многие могут узнать о нашем обществе, возможно, записать туда детей или же сами задумаются над тем, чтобы заняться спортом», – заявил «Татар-информу» заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ Салават Гайсин.

Салават Гайсин: «История страны – история "Динамо", точнее и не скажешь. Отделить их невозможно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме «динамовских» стендов, также были представлены фотовыставки и различные площадки, где веселились дети.

Отдельное внимание было уделено молодежной тематике. На празднике рассказывали и о «Движении первых» и о работе студенческих трудовых отрядов.

«Здесь студотряды показывают, что они работают не только на студенческих объектах строительной отрасли, но и участвуют в проектной деятельности, в частности, больших программах парков и скверов, а также дворов», – пояснил «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Праздничные мероприятия в Казани будут продолжаться до вечера и завершатся салютом. Подробнее – в материале «Татар-информа» «Парад дружбы», Катя Лель, флаг-гигант из роз и салют: как Татарстан отметит День России».