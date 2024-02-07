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Минниханов: «Муртаза Рахимов является образцом для подражания»
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов был не только госдеятелем республиканского масштаба, но и крупным российским государственным деятелем. По словам руководителя РТ, Рахимов является образцом для подражания.
«Я знал его лично, для многих он — пример того, как надо работать! Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов. Спасибо за то, что такой памятник появился здесь, в Уфе», — цитирует Минниханова его пресс-служба.
Напомним, 7 февраля в Уфе в местном парке имени В.И. Ленина торжественно открыли памятник вышеупомянутому политику. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Муртазы Рахимова.
Помимо Минниханова на церемонию приехал и глава Башкортостана Радий Хабиров, а также другие гости и приглашенные.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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