Минниханов: «Муртаза Рахимов является образцом для подражания»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов был не только госдеятелем республиканского масштаба, но и крупным российским государственным деятелем. По словам руководителя РТ, Рахимов является образцом для подражания.

«Я знал его лично, для многих он — пример того, как надо работать! Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов. Спасибо за то, что такой памятник появился здесь, в Уфе», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Напомним, 7 февраля в Уфе в местном парке имени В.И. Ленина торжественно открыли памятник вышеупомянутому политику. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Муртазы Рахимова.

Помимо Минниханова на церемонию приехал и глава Башкортостана Радий Хабиров, а также другие гости и приглашенные.

фото: пресс-служба Раиса РТ