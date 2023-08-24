Минниханов: Москва для нас – стратегический регион, мы воплощаем много ваших решений

Для Татарстана Москва является стратегическим партнером. Республика многому учится у столицы и берет за основу при реализации важных проектов, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на концерте, который проходит по случаю завершения Дней культуры Татарстана в Москве.

«Мы у вас много чему учимся, получаем большую поддержку — образовательную, научную», — сказал Минниханов и добавил, обращаясь к мэру города Сергею Собянину: «Сергей Семенович, вы всегда открыты. Где бы вы не работали, вы друг нашей республики».

«На самом деле вы даже можете замечать, что мы очень многому учимся, много ваших решений воплощаем. И это на самом деле [поднимает] качество жизни», – подытожил Минниханов.

Напомним, сегодня Москва и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Оно предполагает внедрение в школах Татарстана сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ) как регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»).