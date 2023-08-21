Минниханов: Мирфатых Закиев оставил после себя бесценное научное наследие и добрую память

Фото: © «Татар-информ»

Жизнь Мирфатыха Закиева является примером служения своему призванию, народу и родной республике. Невозможно переоценить вклад талантливого ученого в развитие татарского языкознания, тюркологии и воспитание молодого поколения, заявил в телеграмме с соболезнованиями Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Искренне скорблю об этой огромной утрате, которую понёс Татарстан, разделяю боль тяжёлой потери со всеми родными и близкими Мирфатыха Закиевича. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки сыновьям покойного Рустэму Мирфатыховичу и Ильдару Мирфатыховичу», — говорится в послании, направленном президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову.

О смерти Закиева стало известно 19 августа. Академику РАН и АН Татарстана было 95 лет. Профессор посвятил свою жизнь тюркологии и татарскому языку — его истории, синтаксису, проблемам развития и другим вопросам. Его перу принадлежат порядка 800 научных работ, учебных пособий и монографий.

Мирфатых Закиев является создателем научных школ в области двуязычия, многоязычия и межъязыковых контактов.