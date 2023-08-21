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Минниханов: Мирфатых Закиев оставил после себя бесценное научное наследие и добрую память
Жизнь Мирфатыха Закиева является примером служения своему призванию, народу и родной республике. Невозможно переоценить вклад талантливого ученого в развитие татарского языкознания, тюркологии и воспитание молодого поколения, заявил в телеграмме с соболезнованиями Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Искренне скорблю об этой огромной утрате, которую понёс Татарстан, разделяю боль тяжёлой потери со всеми родными и близкими Мирфатыха Закиевича. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки сыновьям покойного Рустэму Мирфатыховичу и Ильдару Мирфатыховичу», — говорится в послании, направленном президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову.
Мирфатых Закиев является создателем научных школ в области двуязычия, многоязычия и межъязыковых контактов.
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