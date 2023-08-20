Татарская общественность простилась с Мирфатыхом Закиевым

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

Татарская общественность простилась с известным языковедом, действительным членом Академии наук Татарстана, доктором филологических наук, профессором Мирфатыхом Закиевым. Ученый скончался 18 августа на 96-м году жизни.

Церемония прощания была организована на Самосыровском кладбище. Гражданскую панихиду вел президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Депутат Казгордумы Людмила Андреева выразила соболезнования коллегам, родным и близким ученого. «Это был не простой человек. При развитии города он всегда был с нами. При принятии исторических решений мы опирались на его мнение. Мы гордимся, что он оказал такое большое влияние на авторитет города Казани», — сказала она.

Директор Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Радиф Замалетдинов 14 августа поздравил своего наставника с днем рождения, но не успел встретиться лично.

«Я недавно с ним говорил, поздравил с днем рождения. Как всегда, он интересовался новостями нашего вуза. Мы с ним договорились в ближайшее время встретиться. По просьбе ректора, должны были ему вручить почетную грамоту за подписью министра. Но в этот раз наша встреча оказалась прощанием. Поэтому от имени коллектива Казанского федерального университета, нашего ректора Ленара Сафина, уважаемый Рустам Мирфатыхович, выражаем вам глубокие соболезнования. Пусть душа Мирфатыха Закиевича покоится в раю», — сказал Радиф Замалетдинов.

Директор Института языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова Ким Миннуллин подчеркнул, что Мирфатых Закиев смог поднять татарстанскую науку на новую ступень.

«Мирфатых Закиевич долгие годы работал в высшем образовании. Около 40 лет его жизни напрямую связаны с академической наукой. В 1986 году он пришел в институт на должность директора. Это было время, когда в обществе начались большие перемены, пошатнулись основы [тогдашней] идеологии, момент начала поиска наших национальных ориентиров. В таких обстоятельствах Мирфатых Закиевич пришел в науку и смог ее вывести на новый этап. За четыре-пять лет, посоветовавшись с научной общественностью, руководством республики, стал одним из главных организаторов создания Академии наук», — сказал он.

На панихиде также выступили заведующий кафедрой татарского языка и литературы Башкирского государственного педагогического университета, ученик Мирфатыха Закиева Ильшат Насыпов и глава Ютазинского района РТ Аяз Шафигуллин. Родная сестра ученого Алена выразила благодарность пришедшим. Суры Корана прочитал имам мечети «Аль-Марджани» Ансар хазрат Мифтяхов. Он также провел дженаза-намаз над усопшим.

Ученый похоронен на Самосыровском кладбище в Казани рядом с супругой — Леной Закиевой.