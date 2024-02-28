Минниханов Метшину: «162 предприятия платят зарплату ниже МРОТ. Вы знаете, сколько это?»

В Казани 48 тыс. горожан имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. 162 предприятия платят сотрудникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии Казгордумы. Он призвал бороться с такими работодателями.

«За 3-й квартал 162 предприятия города выплачивают зарплату ниже МРОТ. Что это такое? Вы знаете, сколько это? К этим вопросам, Ильсур Раисович, надо подключить и мэрию. Потому что это качество жизни, это достаток людей», — обратился он к мэру Ильсуру Метшину.

Также руководитель республики обратил внимание, что средняя цифра заработной платы по Татарстану составляет 60 тысяч рублей, а по Казани — 74 тысячи.

«Это материальный достаток людей, но мы должны понимать, что 48 тыс. казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Этот вопрос есть, может быть где-то и конвертные выплаты. Мы должны с этим разобраться», — поручил Минниханов.

Ранее Метшин сообщил, что средняя зарплата жителей Казани превысила 74 тыс. рублей.