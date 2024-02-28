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Средняя зарплата жителей Казани превысила 74 тыс. рублей
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям Казани за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 18,5% и превысила 74 тыс. рублей. Об этом стало известно на заседании Казгордумы по итогам 2023 года.
«Казань заметно улучшила свои позиции в рейтинге городов-миллионников по уровню средней зарплаты. По итогам 9 месяцев у нас 4-е место. А если пересчитать ее без учета районных, так сказать, северных коэффициентов, то среди городов-миллионников мы занимаем 1-ю строчку», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
По итогам года рост инвестиций составил почти 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Индекс промышленного производства в Казани составил 102,1%. Темп роста отгруженных товаров собственного производства составил 108,9%, или 701,5 млрд рублей.
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