Минниханов: Мероприятия по случаю 1100-летия ислама помогут сплотить мусульман РФ

Мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама призваны содействовать сплочению мусульман России. Об этом на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«События, состоявшиеся 1100 лет назад, имеют для России важное историческое значение. Принятие в 922 году в Волжской Булгарии ислама в качестве государственной религии во многом предопределило формирование уникальной Российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока», — отметил руководитель республики.

Президент сказал, что мирное существование конфессий в нашей стране — это пример для всего мирового сообщества. «Мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама призваны содействовать сплочению мусульман России, показать тесную взаимосвязь интересов общества, государства и традиционных ценностей мусульманских народов страны. Мы придаем большое значение диалогу между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповедания», — сказал Минниханов.

Заседание Республиканского организационного комитета проходит в данные минуты в Казанском Кремле. Президент республики отметил, что наряду с руководителями министерств и ведомств Татарстана в заседании принимают участие заместитель начальника Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Анатолий Вылегжанин, заместитель министра культуры РФ, ответственный секретарь федерального оргкомитета Ольга Ярилова, а также все представители мусульманского и православного духовенства.

Юбилейные торжества по случаю 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией проводятся на государственном уровне, отметил Президент. Они станут наиболее крупным и значимым событием для всей мусульманской уммы России в наступившем году.

Для этого в прошлом году был создан федеральный оргкомитет, руководителем которого стал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, создан республиканский оргкомитет. «Нами проведена большая подготовительная работа, утвержден план основных мероприятий, сформирован проект республиканского плана», — сказал Президент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.