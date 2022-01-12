В Казани начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, которое отмечается в этом году, приступили к написанию рукописного Корана.

Каллиграф в мечети «Кул Шариф» сегодня начертал на холсте первую и главную суру Корана «Фатиха». Она начинается с «басмалы» — фразы, с которой мусульмане традиционно начинают любые дела.

«Это событие — начало написания Корана — показывает, что Россия — это часть исламского мира. Чем важна эта дата (1100-летие — прим. Т-и)? Она показывает, что ислам в этой стране не чужд, это не какая-то религия, которая пришла извне, а в 922 году, даже раньше, чем крещение Руси, первая божественная религия, которая появилась на территории современной Российской Федерации — это ислам», — сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин журналистам.

Самигуллин отметил, что написание рукописного Корана будет способствовать возрождению науки Ильм аль-Хатт (изучает правила написания арабских букв), которая была утеряна. Сегодня при Российском исламском университете работает центр арабской каллиграфии, который готовит каллиграфов-ученых, один из которых — Артур Писаренко — будет писать Коран.

Глава ДУМ сообщил, что опыт подготовки рукописного Корана существует в Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. По словам муфтия, следить за правильностью написания будет специальная комиссия, в которую входят богословы России и зарубежных стран. В качестве консультанта привлечен всемирно известный мусульманский ученый из Дубая, богослов, глава комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Корана (DIHQA), потомок пророка Мухаммада шейх Мамун ар-Рави.

Самигуллин уточнил, что написание одной страницы занимает два дня. С учетом верификации текста написание Корана займет не меньше двух лет. «В рамках 1100-летия мы даем старт (написанию Корана — прим. Т-и), когда закончится — тяжело предположить, может быть, два-три года (потребуется — прим. Т-и), потом мы увидим результат. Это показывает, что в нашей стране этой науке уделяется огромное внимание, что эта наука возродилась, у нас есть каллиграфы, которые могут писать на международном уровне», — подчеркнул Самигуллин.

По данным Духовного управления мусульман РТ, проект будет представлять высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли. В дальнейшем планируется отпечатать рукописный текст и тиражировать его.