Минниханов: Лидерство Татарстана в промышленном рейтинге – заслуга всей республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал заслугой всей республики первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рейтинг был представлен в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», прошедшей на этой неделе в Екатеринбурге. Татарстан занял лидирующую позицию, поднявшись сразу на пять пунктов по сравнению с прошлым годом.

«Этот результат – итог большой и слаженной работы трудовых коллективов промышленных предприятий, образовательных учреждений, науки и органов власти. С 2010 года число промышленных предприятий увеличилось на треть и превышает 10 тыс. Несмотря на все сложности, в прошлом году отгружено продукции более чем на 5,6 трлн рублей, ИПП – 105%. За 6 месяцев этого года прирост по промышленной продукции составляет 8%. Конечно, большая поддержка со стороны федерального министерства, Правительства России. Мы участвуем во всех программах и проектах», – подчеркнул Минниханов.

Также Раис республики подвел итоги агропромышленной выставки «Агроволга-2025», которая прошла в «Казань Экспо» на этой неделе.

«В выставке приняли участие свыше 400 компаний из различных регионов России и зарубежных стран. Экспозиции посетили свыше 15 тыс. человек. Это говорит о том, что "Агроволга" востребована и является важным событием для сельского хозяйства России», – отметил он.

Кроме того, Минниханов поздравил православных верующих с праздником Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Он напомнил о значении Питрау для крещеных татар и обратил внимание на важность его достойной и безопасной организации.

«Это один из самых почитаемых праздников у крещеных татар. Мы искренне поздравляем наших братьев. Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Питрау, пройдут во многих районах республики. Республиканский Питрау запланирован на 19 число в селе Зюри Мамадышского района. Прошу организаторов уделить особое внимание вопросам безопасности и недопущению транспортного коллапса», – добавил Раис Татарстана.