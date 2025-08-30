Минниханов: Конный спорт – древняя традиция, особенно близкая татарскому народу

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал прошедшие в конно-спортивном комплексе «Казань» скачки, приуроченные ко Дню республики.

«Праздник и на Казанском ипподроме! Здесь прошли международные соревнования по конкуру и самые престижные скачки страны – на приз Президента Российской Федерации. В скачках приняли участие около 200 лошадей из 30 регионов России, а на соревнованиях по конкуру выступили 160 лошадей из 12 регионов России и из ряда стран ближнего зарубежья!» – написал Раис РТ в Telegram-канале.

«Атларны ярату һәм ат спорты – борынгылардан килә торган гадәт һәм ул татар халкы өчен бигрәк тә якын. Ярышларда катнашучыларга матур җиңүләр һәм тамашачыларга күңелле яллар телим. Барыгызны да зур бәйрәм - Татарстан Республикасы көне белән котлыйм! (в переводе – „Любовь к лошадям и конный спорт – это традиция, уходящая корнями в глубокую древность и особенно близкая татарскому народу. Желаю ярких побед участникам соревнований и приятного отдыха зрителям. Поздравляю всех с большим праздником – Днем Республики Татарстан!“)» – добавил Раис РТ.

Турнир по конкуру был организован при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и ООО «Газпром СПГ-технологии». Победителей состязаний наградили Рустам Минниханов и президент Федерации конного спорта РФ Марина Сечина, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.