В Казани прошли скачки в честь участников СВО

Фото: Екатерина Маркс / ИА «Татар-информ»

В Казани, в рамках российских скачек на Приз Президента Российской Федерации прошли скаковые забеги в честь участников СВО.

Призовой фонд 8-го по счету заезда составил 1 млн.рублей.

Победителем стал Атрапан ВП, Александр Ионов (владелец Вениамин Ионов) из Самарской обл.

Второе место занял Маскеран, Андрей Вилкин (сп «Дружба») из Республики Башкортостан.

Замкнул тройку лидеров Супер⁠ модель ВП, Денис Николь (Василий Панченко) из Москвы.

Участники преодолели дистанцию в 1600 м. В 8-ом заезде участвовали жеребцы и кобели 2023 г.р., рожденные в РФ.

Напомним, всего забегов было 15, в которых приняло участие 190 лошадей.

Скачки подобного масштаба в столице Татарстана проходят в третий раз.

В День города и Республики Татарстан сооевновательной площадкой на время забегов традиционно стал казанский ипподром.

Участники - сильнейшие спортсмены со всей России из более чем 28 регионов.

Общий призовой фонд соревнований составил 38 млн.рублей.