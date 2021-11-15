Минниханов: Конкурс «Вкусы России» способствует росту интереса к национальным продуктам

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в церемонии объявления финалистов и победителей Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поблагодарил Министерство сельского хозяйства России за организацию конкурса и высокую оценку одного из конкурсантов от Татарстана. Напомним, в номинации «Нас выбирают» победил казанский чак-чак.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Данная площадка способствует росту интереса к различным национальным продуктам и их истории. Чак-чак — главное татарское национальное лакомство. Его история насчитывает уже более 1000 лет, — сказал Президент РТ. — Но в Татарстане много других национальных блюд, и мы приглашаем всех в нашу республику, чтобы их оценить».

Дмитрий Патрушев высоко оценил экспортный потенциал продукции чак-чак.

Конкурс прошел во второй раз. В 2021-м были представлены 720 брендов из 84 регионов страны. В онлайн-голосовании приняли участие более 1,16 млн человек. Татарстан подал 17 заявок.