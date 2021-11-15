Чак-чак стал победителем в народном голосовании «Вкусы России»

Чак-чак победил в номинации «Нас выбирают» конкурса «Вкусы России». Об этом сообщил Рустам Минниханов в своем Instagram.

«Наш чак-чак победил в народном голосовании „Вкусы России“!» — порадовался Президент РТ. В комментариях пользователи написали: «Он не мог не победить, он самый вкусный!», «Всех поздравляем! Наш чак-чак покоряет всех!».

На конкурсе были представлены такие номинации, как «На всю страну», «Вкусы природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкусы из глубинки», «Загляните на огонек», «Вкус без границ».

Победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» награждали в Москве 15 ноября. Прямую трансляцию торжественной церемонии можно было посмотреть в прямом эфире.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что три бренда вошли в топ-10 национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» — татарстанский виноградный напиток, татарстанский мед, казанский чак-чак.