Минниханов: количество промышленных роботов в Татарстане нужно увеличить в 4 раза

Фото: rais.tatarstan.ru

Количество промышленных роботов в Татарстане необходимо увеличить в четыре раза, заявил Раис республики Рустам Минниханов в ходе первого выездного совещания координационного штаба по повышению производительности труда. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что развитие промышленной роботизации является важнейшим резервом для повышения производительности труда на предприятиях республики, учитывая ограниченность трудовых ресурсов. Татарстан уже входит в число лидеров по количеству применяемых промышленных роботов, а на базе Университета Иннополис действует федеральный Головной центр развития промышленной робототехники. Программы роботизации реализуются на ведущих промышленных предприятиях региона.

«Вместе с тем для выполнения целей, поставленных руководством страны, необходимо увеличить к 2030 году количество промышленных роботов в 4 раза, обеспечить подготовку профильных специалистов под потребности наших предприятий. С учетом этого особую важность приобретают федеральные программы поддержки по внедрению на промышленных предприятиях робототехники и искусственного интеллекта», – подчеркнул Раис РТ.

Напомним, сегодня министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Татарстан провели совещание координационного штаба по повышению производительности труда.