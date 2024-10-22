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Политика 22 октября 2024 12:39

Минниханов — китайским СМИ: Саммит БРИКС говорит о многополярности мира

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Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с китайскими журналистами. Они следили за тем, как Председателя КНР Си Цзиньпина встречали в Казани.

«Здесь собрались ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярным. Сегодняшнее событие показывает, что это так», сказал Раис Татарстана китайским корреспондентам.

Ранее Си Цзиньпин оценил подготовку Татарстана к саммиту БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС будет проходить в столице Татарстана три дня. Для участия в мероприятии прибудут главы 22 государств, со всеми из них намерен встретиться Президент России Владимир Путин. Встреча с Си Цзиньпином запланирована на сегодня.

#саммит БРИКС #Рустам Минниханов #Си Цзиньпин
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