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Политика 22 октября 2024 12:21

Си Цзиньпин оценил подготовку Татарстана к саммиту БРИКС

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС и оценил работу, которую провел Татарстан при подготовке к событию.

«Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Очень хорошая работа при подготовке саммита в Казани», – обратился китайский лидер к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который встретил его в международном аэропорту Казани.

«Мы стараемся!», – ответил Минниханов.

Далее Председателю КНР предложили угощение – чак-чак и каравай с солью. Си Цзиньпинь заявил, что свой чак-чак есть и в Китае.

#Китай #саммит БРИКС #БРИКС #Си Цзиньпин
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