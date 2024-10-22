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Си Цзиньпин оценил подготовку Татарстана к саммиту БРИКС
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС и оценил работу, которую провел Татарстан при подготовке к событию.
«Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Очень хорошая работа при подготовке саммита в Казани», – обратился китайский лидер к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который встретил его в международном аэропорту Казани.
«Мы стараемся!», – ответил Минниханов.
Далее Председателю КНР предложили угощение – чак-чак и каравай с солью. Си Цзиньпинь заявил, что свой чак-чак есть и в Китае.
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