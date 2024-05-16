Минниханов: Киргизия — братская республика, РТ готова делиться опытом во всех сферах

Фото: rais.tatarstan.ru

Кыргызстан является одним из важных стратегических и торгово-экономических партнеров Татарстана. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече вице-премьера России Марата Хуснуллина с первым заместителем Председателя Кабмина Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым на полях XV KazanForum.

В начале встречи Хуснуллин назвал Кыргызстан одним из стратегических партнеров России и отметил, что российская сторона готова развивать взаимовыгодные связи с республикой. Он обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странами имеет динамику к росту.

Касымалиев поблагодарил за теплый прием в Казани и в целом за высокий уровень организации визита кыргызской делегации, которая принимает участие в мероприятиях KazanForum.

«У нас была возможность посетить ряд татарстанских предприятий», — сказал гость и выразил заинтересованность в развитии партнерских связей.

Минниханов выразил Касымалиеву признательность за участие в международном экономическом форуме, а также поблагодарил за открытие в Казани Генерального консульства Кыргызской Республики.

Для нас Кыргызстан — братская республика, заверил Минниханов и отметил также, что республика является одним из важных стратегических и торгово-экономических партнеров Татарстана. Так, в прошлом году товарооборот превысил 170 млн долларов США, что выше показателей 2022-го.

По словам Раиса РТ, республики имеют огромный потенциал для развития отношений, и не только в торгово-экономической сфере, но и в области подготовки кадров, науки, культуры.

Он заверил Касымалиева в том, что все проекты и начинания в части взаимодействия с Кыргызстаном будут поддержаны Татарстаном, республика готова делиться накопленным опытом в различных сферах деятельности.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: rais.tatarstan.ru