Минниханов: «KazanSummit зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы»

Президент Татарстана, Председатель Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» Рустам Минниханов принял участие в открытии XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» и международной выставочной экспозиции индустрии халяль «Russia Halal Expo».

«KazanSummit – главная и единственная в нашей стране площадка экономического взаимодействия регионов Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества. Он зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов и презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны», – подчеркнул Рустам Минниханов на открытии.

Он напомнил, что мероприятие проходит в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», очередное заседание которой пройдет завтра в Казани.

«Лейтмотивом для новой программы саммита в текущем году станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль», – отметил Президент РТ.

По его словам, выставка «Russia Halal Expo» направлена на популяризацию халяльной индустрии России, демонстрацию потенциала халяльных инструментов экономики, предоставление возможности презентовать продукцию потенциальным покупателям и партнерам.

Руководитель республики подчеркнул, что впервые в рамках KazanSummit пройдет Всемирный день халяль – World Halal Day, который проводится по всему миру с 2014 года. Мероприятия будут доступны для посещения на площадке выставки для всех гостей столицы Татарстана.

«Деловая программа саммита в этом году весьма насыщена, мы будем обсуждать партнерские финансы, медицину, спорт, креативную индустрию, развитие экспорта и многие другие направления», – сообщил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что саммит проходит в рамках празднования 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Президент пригласил принять участие в торжествах, посвященных этой знаменательной дате, а участникам саммита пожелал насыщенной и успешной работы.

KazanSummit будет проходить с 19 по 21 мая. Ожидается участие более 5 тыс. гостей. Регистрацию на саммит прошли несколько тысяч участников, которые представляют 59 стран и 42 региона России. Подробнее о мероприятии в материале «Халяльный бизнес, мода и стартапы: чем удивит KazanSummit 2022?».