Минниханов: Казанский турнир даст импульс к развитию хоккея в странах исламского мира

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратился с приветственным словом к участникам и гостям Первого международного турнира по хоккею среди любительских команд исламских стран и Республики Татарстан Kazan hockey cup 2023. Спортивное событие завершилось гала-матчем звезд команд — участниц соревнований в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов назвал турнир большим спортивным праздником. «Столица нашей многонациональной республики Казань по праву считается одной из спортивных столиц России. И является местом проведения престижных спортивных турниров международного и всероссийского уровня», — напомнил он.

При этом Президент РТ уверен, что этот хоккейный турнир знаменателен вдвойне с учетом недавних торжеств по случаю важной памятной даты. «В прошлом году на государственном уровне мы отмечали исторический юбилей — 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Одиннадцать веков назад наши предки стали неотъемлемой частью огромного мусульманского мира. Сегодня, по прошествии многих веков, в единой братской семье народов России мы остаемся верны заветам своих великих предшественников», — заметил он.

Кроме того, Минниханов подчеркнул, что сотрудничество с исламским миром всегда было одним из ведущих направлений деятельности властей Татарстана. Одним из наиболее значимых событий прошлого года, по его словам, стало проведение в Казани международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». В ходе него и было предложено провести в республике турнир по хоккею среди исламских стран.

«Учитывая наши богатые хоккейные традиции, мы рады, что в столице Татарстана появилась еще одна спортивная площадка, которая объединяет страны Организации исламского сотрудничества. Уверен, этот турнир даст импульс к развитию хоккея в странах исламского мира, будет способствовать укреплению дружбы между странами и народами, станет еще одной яркой спортивной страницей в истории Организации исламского сотрудничества», — убежден Президент РТ.

Рустам Минниханов также поздравил всех с успешным проведением первого турнира по хоккею среди команд исламских стран и выразил уверенность, что соревнования станут регулярными и получат широкое международное признание.

Турнир проходил в Казани с 14 января. В играх участвовали мужские и женские команды из 14 стран, в том числе из Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Турции. Президент РТ ранее поделился фотографиями с заключительного матча этого спортивного мероприятия.

До этого сегодня в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве представителей стран — участниц Первого хоккейного турнира исламских стран. Представители 13 государств учредили АНО «Сообщество развития хоккея исламских стран».

Основателями организации стали руководители хоккейных федераций ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Турции, а также Федерации хоккея Республики Татарстан. Стороны договорились сотрудничать ради развития хоккея, организовывать совместные турниры и обмениваться опытом между федерациями.