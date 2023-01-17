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Политика
17 января 2023  21:04

Минниханов поделился фотографиями с хоккейного матча на «Татнефть Арене»

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Минниханов поделился фотографиями с хоккейного матча на «Татнефть Арене»
фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня «Татнефть Арену», где проходит финал хоккейного турнира среди команд из мусульманских стран. Фотографиями с моментами матча руководитель РТ поделился в своем телеграм-канале.

«Смотрим финал хоккейного турнира, на который к нам прилетели команды из мусульманских стран. Надеюсь, Казань согрела вас своим гостеприимством, ведь на льду всегда жарко! Татарстанга рәхим итегез!» — говорится в сообщении.

Напомним, что турнир проходит в Казани с 14 января. В играх участвуют мужские и женские команды из 14 стран, в том числе Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Турции.

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