news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 мая 2026 22:24

Минниханов: Какой бы ни был результат, «Ак Барс» – наша команда

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов: Какой бы ни был результат, «Ак Барс» – наша команда
Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов после того, как казанский «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина, заверил, что команда всегда будет пользоваться поддержкой татарстанцев, и поблагодарил ее за интересный хоккей.

«Это был сложный, но достойный финал! Какой бы ни был результат, „Ак Барс“ – наша команда, и мы всегда ее поддержим. Кызыклы хоккей өчен рәхмәт! (в переводе – „Спасибо за интересный хоккей!“)» – написал Раис РТ на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня «Ак Барс» у себя дома, на «Татнефть Арене», проиграл «Локомотиву» в шестом матче финала Кубка Гагарина и во второй раз за три года взял серебряные медали турнира. Ярославцы же стали обладателями Кубка Гагарина во второй раз подряд.

читайте также
«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина
#ХК Ак барс #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

21 мая 2026

The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

21 мая 2026
Новости партнеров