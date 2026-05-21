«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в шестом матче финала Кубка Гагарина и выиграл вторые серебряные медали за три года. Ярославцы стали обладателями Кубка Гагарина во второй раз подряд. Бобу Хартли удалось выиграть главный трофей КХЛ в своей дебютный сезон во главе «Локомотива».

Уже на пятой минуте Егор Сурин забросил первую шайбу в этом матче и свою - в этом финале Кубка Гагарина. Кирьянов получил шайбу у лицевого борта в чужой зоне от Красковского и сделал своевременную передачу в левый круг вбрасывания на Сурина, а тот без сопротивления сместился на пятак и с близкого расстояния «прошил» Билялова, 0:1.

А уже за пять минут до первого перерыва все тот же Егор Сурин удвоил счет, воспользовавшись отскоком. Вернул должнок за третий матч, когда тем же «хаком» воспользовался Александр Хмелевский.

Никита Кирьянов от синей линии бросил выше ворот, однако шайба от лицевого борта отскочила на пятак. Красковский не сумел сыграть на добивании, а вот Сурин в одно касание всё-таки сумел переправить игровой снаряд в цель. Билялов с первым добиванием справился, но накрыть шайбу не смог, поэтому вторая попытка Сурина прошла легко - 0:2.

Следующих шайб в матче пришлось ждать практически до конца третьего периода. За шесть минут до конца Максим Шалунов, который воспользовался грубейшей ошибкой Артема Галимова при передаче в средней зоне, убежал на рандеву с Тимуром Биляловым и обыграл вратаря «Ак Барса».

Дальше настало время «Ак Барса».

Казанцы сняли вратаря и Артур Каюмов мог закрывать вопросы в матче, но промахнулся в пустые ворота. В ответ Лямкин получил шайбу по центру на синей линии в зоне соперника и плотно приложился по воротам. Игровой снаряд по пути зацепил колено Тодда, изменил направление и влетел мимо Исаева в ворота – 3:1.

Следом отметился и Никита Лямкин в формате 6 на 5.. Затяжная позиционная атака получилась «Ак Барса», в ходе которой Лямкин завладел шайбой по центру на синей линии в зоне соперника и плотно приложился в правый нижний угол. Сразу несколько хоккеистов находилось перед Исаевым, поэтому голкипер "Локомотива" на этот выстрел не среагировал – 2:3.

Казанцы зажали гостей в их зоне, устроив финальный навал, однако на большее казанцев не хватило – «Локомотив» дотерпел и стал чемпионом.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский, 04:05)

0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов, 13:55)

0:3 Шалунов (52:30)

1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов, 54:27, 6х5)

2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер, 57:08, 6х5)