Минниханов: «К русскому языку должно быть особое внимание, это главный язык государства»

Рустам Минниханов: «Это знаковое событие не только для республики, но и всего русского мира. Мы такие проекты и движения поддерживаем»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня многие проекты реализованы и находятся в стадии развития»

Встреча прошла в казанском музее Максима Горького и Федора Шаляпина. До ее начала Рустам Минниханов принял участие в открытии мемориальной композиции, посвященной оперному певцу и писателю рядом со зданием музея. «Это знаковое событие не только для республики, но и всего русского мира. Мы такие проекты и движения поддерживаем», – сказал Раис Татарстана, открывая собрание.

Модератором мероприятия выступила председатель Русского национально-культурного объединения Ирина Александровская. Она отметила, что встречи руководителя республики с творческой интеллигенцией стали хорошей традицией. «Ваше внимание позволяет развиваться нашему городу, республике, муниципалитетам. Сегодня многие проекты реализованы и находятся в стадии развития», – заявила она.

Ирина Александровская: «В прошлом году Елабуге и Чистополю присвоены звания “Литературный город России”. Очень немного малых городов России носят это звание» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Александровская напомнила, что ровно десять лет назад было создано Русское национально-культурное объединение. «При вашей поддержке прошли очень знаковые события в Татарстане. Это открытие памятника святым Петру и Февронии. Четыре года назад распахнул свои двери Культурный центр имени Пушкина. По вашему поручению создан ресурсный центр Русского национально-культурного объединения», – перечислила она.

Кроме того, по словам Александровской, руководством республики были поддержаны открытия мемориальных досок выдающимся личностям и создание пятитомника «Русские коллекции в музеях Татарстана».

«В прошлом году Елабуге и Чистополю присвоены звания “Литературный город России”. Очень немного малых городов России носят это звание. Наше культурное сообщество занимается и патриотическим воспитанием в это особое время. Считаем, что культурные проекты органично вписываются и в ту патриотическую работу, которую осуществляет наш актив», – подчеркнула она.

«Важно, чтобы история подавалась правильно и проецировалась на подрастающее поколение»

Представители творческой интеллигенции рассказали Минниханову о своих проектах, озвучили просьбы и предложения. О работе по сохранению культурного наследия Чистополя проинформировала заведующая Музеем истории города Наталья Бикмуллина. Она также попросила предоставить возможность сотрудникам музея пройти повышение квалификации.

«Мы знаем, что при КФУ есть кафедра этнографии и антропологии. Хочется, чтобы сотрудники музея имели возможность в заочной форме, если можно бесплатно, пройти обучение в магистратуре по квалификации “Этнографическая история народов Урала и Поволжья”. Важно, чтобы история подавалась правильно и проецировалась на подрастающее поколение», – заявила Бикмуллина.

Представители творческой интеллигенции рассказали Минниханову о своих проектах, озвучили просьбы и предложения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заведующая Музеем Боратынского Ирина Завьялова сообщила, что в сентябре в Казани впервые пройдет Международный съезд Сообщества Пушкинских музеев. На мероприятие съедутся директоры ведущих Пушкинских музеев России и поделятся опытом работы.

«Нужно сделать комплексный издательский проект “Пушкин и Казань”. Не просто о пребывании Пушкина в Казани, а более широко осветить тему. Это и его друзья-лицеисты, казанские друзья, его изучение Корана. Известно, что один из трех врачей, который был с умирающим Пушкиным, – уроженец Казани. Вот собрать весь этот материал, сделать содержательное издание, богато иллюстрированное. Это очень нужно, это престижно для Казани, Татарстана и в целом для России», – поделилась Завьялова.

Она также предложила Рустаму Минниханову провести следующую встречу с творческой интеллигенцией в усадьбе Боратынского.

«До сих пор вопрос по помещению для Центра русского фольклора не решен»

Доцент Казанского государственного института культуры, руководитель фольклорного ансамбля «Красная горка» Александра Самойлова предложила систематизировать материалы по народным песням, танцам, играм, праздникам, обрядам. «Наша республика уникальна, материалы очень богатые», – заявила она.

По словам Самойловой, предварительная работа в этом направлении проведена Центром русского фольклора, Казанской государственной консерваторией, институтом культуры. «Энтузиасты, исследователи выезжали в деревни и села, собирали богатый, уникальный материал, которым хочется поделиться с молодежью», – отметила она.

Александра Самойлова предложила систематизировать материалы по народным песням, танцам, играм, праздникам, обрядам Фото: rais.tatarstan.ru

Чтобы реализовать такой большой проект, доцент института попросила поддержки у Раиса Татарстана. Минниханов сразу же дал поручение Министерству культуры помочь в подготовке этого издания.

Как и в прошлом году, на встрече снова подняли вопрос о выделении отдельного помещения для Центра русского фольклора Казани. «Нужна площадка для реализации идей. До сих пор вопрос по помещению для Центра русского фольклора не решен. Мы все этого ждем, хотя поручение, насколько я знаю, еще в 2002 году было дано», – обратила внимание Самойлова.

Фольклорное сообщество очень заинтересовано, чтобы у них появилась собственная площадка, где могла бы собираться молодежь, добавила Ирина Александровская. «Им практически негде разворачивать свою деятельность. Молодежи негде собраться», – подчеркнула она.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила, что вопрос обсуждался с властями Казани. «Там в штате четыре сотрудника. Они просят около 1 тыс. квадратных метров. Помещение сейчас ищем. Мы предлагаем, чтобы они разместились в Центре имени Пушкина, но они хотят отдельную самостоятельную площадку. Будем думать. Но пока помещения, которые мы предлагали, не устраивают», – заметила она.

Ирада Аюпова: «Там в штате четыре сотрудника. Они просят около 1 тыс. квадратных метров. Помещение сейчас ищем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чистополем надо больше заниматься, будем этот вопрос продвигать»

В завершение встречи Рустам Минниханов заверил, что все озвученные вопросы будут взяты под контроль. «У вас все проекты получаются. Благодаря сильному активу все намеченные задачи реализуются. Мы знаем об итогах встречи прошлого года, многое сделано. Очень позитивные отзывы о прошедшем празднике “Каравон”», – сказал Раис Татарстана.

Присвоение звания «Литературный город России» Елабуге и Чистополю – это большое достижение, подчеркнул руководитель республики. Однако, по его мнению, нужно усилить работу по Чистополю. «Такого уровня города надо еще поискать. Но Чистополем надо больше заниматься, будем этот вопрос продвигать. Ведь, что мы имеем, – это большое богатство», – заявил он.

В завершение встречи Рустам Минниханов заверил, что все озвученные вопросы будут взяты под контроль Фото: rais.tatarstan.ru

«Хочу поблагодарить за пятитомник. Это хороший подарок. Мы, как национальная республика, будем дарить такие интересные вещи. Эту работу надо и дальше продолжать. Что касается повышения квалификации сотрудников музеев, это очень важно. Возможно, надо рассматривать интересные места в России, куда можно съездить и поучиться», – продолжил Минниханов.

Он также пообещал обратиться к властям Казани по поводу помещения для Центра русского фольклора. Кроме того, Раис Татарстана поручил организовать и провести на высоком уровне все мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Юбилейная дата будет отмечаться в 2024 году.

«Мы уважаем людей всех национальностей, ко всем религиям и языкам относимся уважительно. Но к русскому языку должно быть особое внимание, это главный язык российского государства. И это не обсуждается», – заключил Минниханов.