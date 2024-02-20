Минниханов: К 2028 году Татарстан в 2,5 раза нарастит производство азотных удобрений

Строительство завода «Аммоний-2» поможет нарастить в 2,5 раза производство азотных удобрений в Татарстане. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов рассказал на пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» Форума национальных достижений в Москве.

«Кроме того, у нас развивается газохимия. Есть у нас завод по производству азотных удобрений. Он пока потребляет где-то миллиард. Но в ближайшее время [будет построен] „Аммоний-2“. Мы в 2,5 раза должны нарастить до 2028 года производство азотных удобрений», — доложил руководитель республики.

Также Раис Татарстана рассказал об объемах нефтедобычи в республике – он составляет более 35 млн тонн в год.