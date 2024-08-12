Минниханов прибыл с визитом в Малайзию

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. В международном аэропорту его встретили Чрезвычайный и Полномочный Российской Федерации в Малайзии Наиль Латыпов и руководитель крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

13 августа в столице Малайзии Минниханов проведет ряд переговоров и встреч, на которых в том числе будет обсуждаться развитие халяль-индустрии в стране, состоится презентация сельскохозяйственного потенциала.

В пресс-службе руководителя Татарстана отметили, что Малайзия является одним из лидеров в мире по стабильности роста ВВП. Страна входит в число крупнейших экспортеров нефти и СПГ в Юго-Восточной Азии и занимает первое место по выпуску электронных чипов. Основными отраслями здесь являются электронная и электротехническая продукции, химическая, пищевая, резинотехническая промышленность, металлообработка, сельское хозяйство, добывающая промышленность.