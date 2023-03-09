Минниханов изменил статьи о суррогатном материнстве в Семейном кодексе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс республики. Вносимые правки затрагивают статьи, которые регулируют вопросы суррогатного материнства. В частности, родителями ребенка может быть записана не только семейная пара, но и одинокая женщина, заключившая договор о суррогатном материнстве.

В статью 42 Семейного кодекса о записи ребенка в книге рождений вносится дополнение. Формулировка «лица, состоящие в браке между собой» меняется на следующую: «Лица, состоящие в браке между собой, если одно из них или оба являются гражданами РФ на момент заключения договора о вынашивании и рождении ребенка (суррогатном материнстве) или одинокая женщина, имеющая гражданство РФ на момент заключения договора о суррогатном материнстве».

Кроме того, дополняется пункт, который говорит о том, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства. К «супругам» добавляется формулировка «одинокая женщина».

Помимо этого, уточняется, что лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие на суррогатное материнство, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка. Это возможно только в том случае, если судом не будет установлено, что брак был фиктивным и заключался только для договора о суррогатном материнстве. За супругом, права которого нарушены заключением такого брака, признается право быть записанным родителем ребенка.

Напомним, изменения в Семейный кодекс в последний раз Минниханов вносил 3 февраля – они касались приема в школы усыновленных и удочеренных детей.