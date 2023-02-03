Минниханов внес изменения в Семейный кодекс Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс РТ и в закон РТ «Об образовании». Соответствующий документ опубликован на сайте руководителя республики.

Изменения утверждают новые правила приема в школы усыновленных и удочеренных детей, а также детей, которые находятся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью. Теперь они имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в школы, где уже обучаются их брат или сестра, в том числе сводные.

Исключением являются случаи, когда прием в образовательную организацию осуществляется на основании конкурса или индивидуального отбора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РТ и республиканский закон об образовании приняли депутаты на 40-м заседании Госсовета РТ.