Минниханов изменил состав оргкомитета по организации Дня Победы в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил оргкомитет по подготовке и проведению празднования в республике Дня Победы в Великой Отечественной войне. Указ опубликован на портале правовой информации.

В оргкомитет вошли вице-премьер – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, глава Минздрава Марсель Миннуллин, министр по делам молодежи Ринат Садыков, замруководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслам Мухарлямов; по согласованию – председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – филиалом Нацмузея РТ Александр Александров, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин.

Из состава выведены шесть человек.