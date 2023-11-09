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Минниханов изменил состав оргкомитета по организации Дня Победы в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил оргкомитет по подготовке и проведению празднования в республике Дня Победы в Великой Отечественной войне. Указ опубликован на портале правовой информации.
В оргкомитет вошли вице-премьер – глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, глава Минздрава Марсель Миннуллин, министр по делам молодежи Ринат Садыков, замруководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслам Мухарлямов; по согласованию – председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – филиалом Нацмузея РТ Александр Александров, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин.
Из состава выведены шесть человек.
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