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Ру Тат
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Экология
23 января 2023  17:10

Минниханов изменил состав Межведомственной комиссии по реализации древесины в РТ

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Президент Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Межведомственной комиссии по вопросам предупреждения и пресечения незаконной заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта древесины в РТ. Указ опубликован на портале правовой информации.

В качестве причины указывается «переход отдельных лиц на другую работу».

«Ввести в состав комиссии Ахмадиева Булата Маратовича начальника отдела государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)», — сказано в документе. Еще двое человек покинули структуру. 

Ранее на совещании по экономическим вопросам Президент Владимир Путин подчеркнул, что ряд отраслей требуют особого внимания, в частности, речь идет о лесопереработке. Глава государства считает, что Россия должна перестать поставлять необработанную древесину в другие страны. 

#Рустам Минниханов
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