Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса

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Россия должна перестать поставлять необработанную древесину в другие страны – процесс нужно максимально ускорить. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок», – сказал глава государства.

Он заявил, что ряд отраслей требуют особого внимания, в частности, речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок, в том числе о лесопереработке. Президент также предложил собрать совещание по ситуации в этой сфере.