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Экология
17 января 2023  14:35

Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса

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Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия должна перестать поставлять необработанную древесину в другие страны – процесс нужно максимально ускорить. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости. 

«Нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок», – сказал глава государства. 

Он заявил, что ряд отраслей требуют особого внимания, в частности, речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок, в том числе о лесопереработке. Президент также предложил собрать совещание по ситуации в этой сфере. 

#Владимир Путин
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