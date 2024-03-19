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Минниханов изменил состав комиссии по республиканской госпремии имени Тукая
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава Комиссии по Государственным премиям РТ имени Габдуллы Тукая. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Ввести <...> Минниханова Рифката Нургалиевича — президента государственного научного бюджетного учреждения „Академия наук РТ“», — сказано в тексте.
Из состава выведен Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ).
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