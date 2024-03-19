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Общество 19 марта 2024 15:42

Минниханов изменил состав комиссии по республиканской госпремии имени Тукая

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава Комиссии по Государственным премиям РТ имени Габдуллы Тукая. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ввести <...> Минниханова Рифката Нургалиевича — президента государственного научного бюджетного учреждения „Академия наук РТ“», — сказано в тексте.

Из состава выведен Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ).

#Рустам Минниханов #премия тукая
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