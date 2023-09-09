Минниханов изменил состав Инвестиционного совета Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава Инвестиционного совета республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ввести в состав <...> Большакова Андрея Викторовича — директора филиала АО „Системный оператор Единой энергетической системы“ „Региональное диспетчерское управление энергосистемы РТ (по согласованию)“», — сказано в тексте.

Ранее, в августе, из совета был выведен бывший глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, его место занял заместитель премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, о чем сообщал «Татар-информ».