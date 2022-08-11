Минниханов изменил состав Инвестсовета Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Инвестиционного совета республики. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу из состава совета выводится бывший глава Минпромторга РТ Альберт Каримов. Его место займет заместитель премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Каримов перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли России.

В июне, напомним, Государственный совет Татарстана утвердил кандидатуру Коробченко на пост вице-премьера республики и министра промышленности и торговли РТ.