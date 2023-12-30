Минниханов изменил состав Экспортного совета Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Экспортного совета РТ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в совете теперь состоят (по согласованию) директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель, директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Андрей Зайцев, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, гендиректор КВЗ Николай Яковлев.

Из состава выведены четыре человека, в том числе экс-директор Инвестиционно-венчурного фонда Айнур Айдельдинов.