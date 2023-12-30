news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 30 декабря 2023 09:26

Минниханов изменил состав Экспортного совета Татарстана

Скопировать ссылку
Минниханов изменил состав Экспортного совета Татарстана
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Экспортного совета РТ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в совете теперь состоят (по согласованию) директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель, директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Андрей Зайцев, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, гендиректор КВЗ Николай Яковлев.

Из состава выведены четыре человека, в том числе экс-директор Инвестиционно-венчурного фонда Айнур Айдельдинов.

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100