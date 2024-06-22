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Минниханов из-за Дня памяти и скорби начал совещание с минуты молчания
Сегодня, в День памяти и скорби, Раис Татарстана Рустам Минниханов начал традиционное республиканское совещание с минуты молчания. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале опубликовал запись, посвященную Дню памяти и скорби.
«Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, чтим память наших героев!» — подчеркнул, в частности, руководитель республики.
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