Минниханов о Дне памяти и скорби: Сегодня мы чтим память наших героев!

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале опубликовал запись, посвященную Дню памяти и скорби.

«Трагическая дата в истории нашей страны — 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся вероломному нападению нацистской Германии. Началась Великая Отечественная война...» — написал руководитель республики.

«Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, чтим память наших героев! Хәтерлибез. Җиңүчеләргә мәнгелек дан! (в переводе с татарского — „Мы помним. Вечная слава победителям!“)» — подчеркнул Раис РТ.

Кроме того, Рустам Минниханов опубликовал видео, соединяющее отдельные моменты кинохроники времен Великой Отечественной войны и чтение детьми стихотворения «День памяти и скорби» современного автора Степана Кадашникова. Он также процитировал три строфы посвященного этой же скорбной дате текста «Сандугач та сайрамый» татарского поэта Тагира Шамсуарова.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.