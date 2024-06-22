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Минниханов о Дне памяти и скорби: Сегодня мы чтим память наших героев!
Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале опубликовал запись, посвященную Дню памяти и скорби.
«Трагическая дата в истории нашей страны — 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся вероломному нападению нацистской Германии. Началась Великая Отечественная война...» — написал руководитель республики.
«Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, чтим память наших героев! Хәтерлибез. Җиңүчеләргә мәнгелек дан! (в переводе с татарского — „Мы помним. Вечная слава победителям!“)» — подчеркнул Раис РТ.
Кроме того, Рустам Минниханов опубликовал видео, соединяющее отдельные моменты кинохроники времен Великой Отечественной войны и чтение детьми стихотворения «День памяти и скорби» современного автора Степана Кадашникова. Он также процитировал три строфы посвященного этой же скорбной дате текста «Сандугач та сайрамый» татарского поэта Тагира Шамсуарова.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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